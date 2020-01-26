4 лучших продукта для восстановления после тренировки
Пить воду - это здорово, но иногда вашему телу нужно немного больше. Эти четыре продукта позволят вашему организму восстановится после тренировки.
«Старайтесь получать еду после тренировки скорее раньше, чем позже. Желательно в течение трех», - говорит Райан М. Грин, доктор медицинских наук и медицинский директор в Monarch Athletic Club в Западном Голливуде. «Стремитесь к соотношению углеводов к белку 2:1, поскольку белок лучше всего усваивается вместе с углеводным сопровождением».
4 продукта, которые помогут восстановится после тренировки
ШпинатШпинат содержит большое количество питательных веществ, которые помогают предотвратить воспаление, включая витамины B, C и A. Если вы не любите шпинат, можете заменить его на другие овощи семейства крестоцветных. Например, брокколи.
Зеленый чайВ октябре 2018 года, опубликованное в журнале «Физиология и поведение», было установлено, что мужчины, которые добавляли 500 мг экстракта зеленого чая, снижали маркеры мышечного повреждения, вызванного физическими упражнениями. Это богатый источник антиоксидантов и полифенолов, которые помогают регулировать окислительное повреждение, возникающее как во время тренировок, так и в повседневной жизни.
БананыМало того, что они сверхпортативны, но бананы также содержат углеводы и калий, два полезных для мышц питательных вещества после тренировки. Этот полезный фрукт пополняют запасы углеводов, сжигаемых во время тренировок, наряду с калием и электролитами, которые вы теряете через пот.
ОвсянкаОвсянка хорошо походит для употребления после тренировки, потому что ее очень легко и быстро приготовить. Исследователи из Школы общественного здравоохранения им. Чана Гарвардского университета обнаружили, что люди, которые ежедневно съедали 33 грамма овсянки, снизили риск преждевременной смерти на 9% по сравнению с теми, кто не ел ее вообще.
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