Диетолог Синтия Сасс рассказывает что есть на ужин, чтобы похудеть
Ужин - критически важный прием пищи, для тех кто решил избавиться от лишних килограммов. Диетолог Синтия Сасс рассказывает, что есть на ужин, чтобы эффективнее снижать вес.
"Многие из моих клиентов говорят мне, что питаются правильно ... пока не наступит время ужина. Уставшие и голодные, они смазывают сыром и крекеры, идут в ресторан. Или они открывают бутылку вина, что приводит к непрерывному потреблению пищи перед телевизором", - говорит диетолог Синтия Сасс.
Перекус орехами и "здоровый суп"Когда вы уже часами не ели, может быть трудно ждать до ужина, поэтому вы и начинаете набрасываться на вредные снэки. Попробуйте перекусить четвертью стакана миндаля, закидывайте их в рот по одному, пока вы готовите быстрый и простой суп из овощей и нежирного мяса (или рыбы).
ФруктыЕсли хочется сладкого, то лучше ограничится фруктами. На десерт возьмите чашку мелких фруктов, которую вы можете съесть по одной порции руками (например, виноград или ягоды) или съешьте чашку нарезанных свежих фруктов, таких как киви, яблоко или груша. Это должно погасить желание начать ужин с куска торта.
Здоровый ужин, когда нет времениСмешайте три унции консервированного лосося с одной чайной ложкой дижонской горчицы и двумя чайными ложками оливкового масла. Нарежьте болгарский перец пополам вдоль, удалите семена и залейте смесью из лосося.
Когда вы не домаЕсли нет желания готовить, или вас позвали в ресторан, то заказывайте морепродукты, рыбу и овощные гарниры - не ошибитесь.
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