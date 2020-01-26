Предтренировочные комплексы: они действительно нужны вам?
Производители предтренировочных комплексов утверждают, что повышают вашу энергию и производительность, но работают ли они? Рассказывает профессиональный тренер по фитнесу из США.
"Основная цель добавок перед тренировкой состоит в том, чтобы усилить восприятие, внимание, сделать тренинг более эффективным», - говорит Джим Уайт, тренер, владелец Jim White Fitness & Nutrition. в Вирджиния-Бич".
Большинство добавок перед тренировкой делают это с помощью стимуляторов, которые увеличивают кровоток, частоту сердечных сокращений, энергию и концентрацию. Это заставляет человека чувствовать, что он может работать усерднее и интенсивнее, чтобы получить больше от тренировки.
"Профессиональные атлеты вероятно, получат наибольшую отдачу от миксов перед тренировкой, учитывая, что им нужен небольшой дополнительный выигрыш в производительности", - говорит Уайт.
Между тем, беременные или кормящие женщины или дети до 18 лет не должны принимать эти добавки из-за высокого уровня стимуляторов. Те, у кого есть такие заболевания, как сердечная аритмия, диабет или преддиабет, или те, у кого есть чувствительность к кофеину, вероятно, тоже должны отказаться от этого варианта добавок.
Если у вас проблемы со сном, вы принимаете лекарства от артериального давления, у вас желудочно-кишечные проблемы или у вас проблемы с нарушением питания, риски для вас слишком высоки.
«Предтренировочный комплекс может вызвать у вас тревожность, привести к переутомлению и травмам, поэтому важно взвесить все риски и преимущества от приема добавки перед тренировкой», - говорит Уайт.
Если вы не профессиональный спортсмен, предтренировочные комплексы для вас вряд ли необходимы.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что есть на ужин, чтобы похудеть.
Оставить комментарий