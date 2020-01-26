Предтренировочные комплексы: они действительно нужны вам?

"Основная цель добавок перед тренировкой состоит в том, чтобы усилить восприятие, внимание, сделать тренинг более эффективным», - говорит Джим Уайт, тренер, владелец Jim White Fitness & Nutrition. в Вирджиния-Бич".

"Профессиональные атлеты вероятно, получат наибольшую отдачу от миксов перед тренировкой, учитывая, что им нужен небольшой дополнительный выигрыш в производительности", - говорит Уайт.

«Предтренировочный комплекс может вызвать у вас тревожность, привести к переутомлению и травмам, поэтому важно взвесить все риски и преимущества от приема добавки перед тренировкой», - говорит Уайт.