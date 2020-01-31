3 продукта для завтрака против жира на животе
Завтрак не должен пропускаться, если вы хотите похудеть. Но одни продукты для завтрака лучше, чем другие. Эти ингредиенты действуют против самого опасного жира - в области талии и живота.
При слишком строгом питании во время диеты возникает стресс. Это становится помехой для потери веса - высвобождается гормон кортизол, вызывающий повышение уровня сахара в крови и выделение инсулина.
В результате сахар проникает в клетки быстро, накапливается в виде жира в области живота. Этот процесс подавляется при регулярном завтраке с правильными ингредиентами. Необходимое условие для снижения массы тела - отрицательны баланс калорий.
Белок из бобовых
«Бобовые - идеальный источник клетчатки, белков и углеводов», - объясняет доктор Либби Миллс, пресс-секретарь немецкой "Академии питания и диетологии".Если вы не можете представить себе сытный британский завтрак с бобами, беконом и яйцом, есть много других вариантов интеграции ценного источника белка в первый прием пищи. Например, фасоль можно смешать в омлет, добавить в овощной смузи.
Полезные жиры в орехахОрехи полны здоровых, ненасыщенных жирных кислот, богаты белком и клетчаткой. В недавнем исследовании установили, что люди, которые ежедневно съедали небольшую часть орехов (14 г), лучше контролировали массу тела.
Орехи поддерживают постоянный уровень сахара в крови в течение долгого времени, предотвращая голод вскоре после завтрака.
Клетчатка в листовых овощахЗеленые листовые овощи (шпинат, салат и т.д), содержат много витамина С, подавляющий воспаление в организме. Если раньше вы не могли рассмотреть варианты салатов в качестве завтрака, переосмысление рациона принесет пользу кишечнику и уменьшит жир на животе.
Медикфорум писал, что делать, если ребенок часто болеет.
Оставить комментарий