Паста мисо - секрет японского долголетия
Учёные, возможно, отыскали секрет японского долголетия. Выяснилось, что люди среднего возраста, регулярно добавляющие пасту мисо в суши и супы, на 10% реже умирают молодыми.
Японцы среднего возраста, которые регулярно добавляют пасту мисо в разные блюда, тем самым увеличивают продолжительность жизни. Учёные из Страны восходящего солнца исследовали рацион 100 тысяч человек, за которыми наблюдали 15 лет. Те, кто активно употреблял модные соевые продукты вроде мисо, на 10% реже умирали преждевременно. Возможно, это связано с высоким содержанием полезных компонентов, которые помогают удерживать стабильным уровень холестерина в крови.
Многие продукты из сои вроде тофу, популярного среди вегетарианцев, не оказывали никакого эффекта на показатели смертности в ходе исследования. Но мисо проводят через процесс ферментации, и в виде пасты добавляют в суши, супы и заправки для салатов. Возможно, именно за счёт ферментации вырастает количество полезных компонентов. Соя набирает популярность во многих странах мира вместе с вегетарианским образом жизни, поскольку именно в этом продукте содержится альтернатива мясных белков. Однако страны Азии с древних времён активно налегают на сою.
В Японии самая высокая средняя продолжительность жизни в мире, она составляет 84 года. Многие японцы начинают свой день с горячей чашки супа мисо, которая помогает процессам пищеварения. Исследователи из Национального онкологического центра наблюдали за связью между несколькими разновидностями соевых продуктов и смертностью по любым причинам, а также от рака, сердечно-сосудистых болезней, респираторных болезней и травм. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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