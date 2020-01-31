Киви может действовать как снотворное
Киви является одним из лучших продуктов для употребления перед сном. В его плодах содержится серотонин и другие вещества, помогающие организму восстанавливать полноценный цикл сна, сообщает Express.
Добавление определенных продуктов в свой рацион - это простой и практичный способ нормализовать сон, констатируют ученые.
«Факты свидетельствуют, что одним из выдающихся продуктов с эффектом снотворного является киви», - приводится их заключение в британском издании.
Эксперты апеллируют к четырехнедельному исследованию с участием нескольких десятков взрослых испытуемых, страдавших от проблемы плохого сна. По заданию ученых добровольцы каждую ночь употребляли два киви за час до сна. Другой попыткой улучшить качество сна стал полный отказ от пищи перед сном.
В результате исследователи пришли к выводу, что киви как снотворное несопоставимо эффективнее.
«К концу испытаний участники засыпали на 42 процента быстрее, чем когда они ничего не ели перед сном. Кроме того, их способность спать по ночам без пробуждения улучшилась на 5 процентов, а общее время сна увеличилось на 13 процентов», - поделились авторы проекта.
Позитивное влияние киви на качество сна обусловлено содержанием в них серотонина - химического вещества, помогающего мозгу лучше регулировать цикл сна. Частично ответственными за эффект снотворного могут быть также антиоксиданты киви - витамин С и каротиноиды, пояснили эксперты.
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