Киви может действовать как снотворное

«Факты свидетельствуют, что одним из выдающихся продуктов с эффектом снотворного является киви», - приводится их заключение в британском издании.

«К концу испытаний участники засыпали на 42 процента быстрее, чем когда они ничего не ели перед сном. Кроме того, их способность спать по ночам без пробуждения улучшилась на 5 процентов, а общее время сна увеличилось на 13 процентов», - поделились авторы проекта.