Анастасия Волочкова показала эффективное упражнение на растяжку

«Эффективное упражнение на растяжку. Можно выполнять в медленном темпе», - подписала артистка ролик, на котором она в ритмичном темпе разводит и сводит вместе ноги.

На своей странице в соцсети Instagram 44-летняя Волочкова опубликовала видео из спортивного зала, на котором она показала эффективное упражнение на растяжку. Судя по всему, если выполнять его регулярно, то можно научиться делать знаменитый «шпагат Волочковой».Что об упражнении думают поклонники Анастасии – узнать, к сожалению, не удастся, ведь некоторое время назад балерина снова закрыла комментарии у себя на странице.Ранее портал «Медикфорум» писал о том, что 50-летняя Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала поклонникам идеальную форму и стальной пресс.