Ягоды, семена кунжута, руккола и мисо объявлены суперфудами 2020 года
Существует много здоровых и полезных продуктов, но лишь немногие из них заслужили звание «суперфудов» в 2020 году. Экспертами по питанию был составлен список таковых, в него вошли разные ягоды, семена кунжута, руккола и мисо, об этом сообщает Focus.de.
К суперфудам относятся продукты с очень высокой концентрацией полезных веществ, превышающей все ранее известные показатели в обычных продуктах. По данным Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), суперфуды не имеют собственной пищевой группы, они занимают промежуточную позицию между едой и пищевыми добавками.
В 2020 году звания «суперфуд» удостоились ягоды - клубника, малина, черника, ежевика
«Эти вкусные ягоды обладают насыщенным цветом от так называемых антоцианов – цветных пигментов, которые действуют как антиоксиданты. Антоцианы защищают мозг. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что эти фитонутриенты могут замедлять возрастное снижение когнитивных функций», - рассказала врач-диетолог Эми Горин.
Семена кунжута – еще один суперфуд 2020. Эти семена являются одними из лучших питательных веществ, обеспечивающих организм энергией.
«Семена кунжута являются хорошим источником клетчатки, цинка и других важных питательных веществ», - сказал Али Вебстер, заместитель директора по питанию в Международном продовольственном информационном совете.
Также суперфудом признана руккола. Эксперты констатируют, что темно-зеленые листовые овощи в целом являются одним из самых здоровых продуктов, которые сегодня доступны людям.
«Потребление рукколы обеспечивает нас достаточным количеством микроэлементов, которые поддерживают организм во многих жизненно важных функциях. Зелень снижает уровень сахара в крови, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития некоторых видов рака», - заметили специалисты.
Помимо этого, в список суперфудов 2020 включили мисо - острую пасту, традиционную для японской кухни и готовящуюся из ферментированных соевых бобов, соли и грибов.
«Некоторые ферментированные продукты, к которым относится и мисо, содержат пробиотические бактерии, которые могут быть полезны для здоровья кишечника. Мисо также содержит небольшое количество витаминов и минералов. В то же время мисо может быть неподходящим продуктом для людей, которые должны строго контролировать потребление соли», - поделился Али Вебстер.
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