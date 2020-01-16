Ягоды, семена кунжута, руккола и мисо объявлены суперфудами 2020 года

«Эти вкусные ягоды обладают насыщенным цветом от так называемых антоцианов – цветных пигментов, которые действуют как антиоксиданты. Антоцианы защищают мозг. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что эти фитонутриенты могут замедлять возрастное снижение когнитивных функций», - рассказала врач-диетолог Эми Горин.

«Семена кунжута являются хорошим источником клетчатки, цинка и других важных питательных веществ», - сказал Али Вебстер, заместитель директора по питанию в Международном продовольственном информационном совете.

«Потребление рукколы обеспечивает нас достаточным количеством микроэлементов, которые поддерживают организм во многих жизненно важных функциях. Зелень снижает уровень сахара в крови, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития некоторых видов рака», - заметили специалисты.

«Некоторые ферментированные продукты, к которым относится и мисо, содержат пробиотические бактерии, которые могут быть полезны для здоровья кишечника. Мисо также содержит небольшое количество витаминов и минералов. В то же время мисо может быть неподходящим продуктом для людей, которые должны строго контролировать потребление соли», - поделился Али Вебстер.