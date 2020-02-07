Эксперты усомнились в эффективности запрета электронных сигарет
В США вступил в действие запрет на электронные сигареты с ароматами ментола и табака. Эксперты называют это несерьезным, ведь запрет не коснулся модных одноразовых вейпов.
В США начал действовать запрет на ароматические электронные сигареты, цель которого - покончить с их популярностью в среде подростков. Но молодые люди смогут этот запрет легко обойти, ведь он касается только средств для неоднократного вейпинга, имеющих аромат мяты, вишни или крем-брюле. Считается, что эти гаджеты выпускают специально для подростковой аудитории. По новому закону, теперь разрешается продавать электронные сигареты только с запахом ментола и табака. Но речь идет о гаджетах для неоднократного использования.
Многие подростки уже давно обратили внимание на одноразовые устройства для вейпинга, которых данных запрет не касается. Они довольно активно продаются в США и других странах мира, предлагая всем желающим любые ароматы, включая розовый лимонад, чернику и тропический манго. Эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) полагают, что их запрет обоснован, так как многоразовые электронные сигареты наиболее популярны. Их используют более 60% старшеклассников.
Но The Washington Post пишет, что школьники и студенты после запрета легко перейдут на одноразовые изделия. Тем более, что для покупателей они доступны. Кроме того, запрет не касается ароматических жидкостей для электронных сигарет, которые не заключены в форму картриджа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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