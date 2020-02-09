Авокадо: что содержится в популярном "суперпродукте"?
Если вы ищете идеальную пищу, чтобы начать здоровую диету, вы не ошибетесь, выбрав авокадо. В этом зеленом фрукте содержатся полезные жиры, клетчатка, витамины и минералы, которые способствуют улучшению здоровья сердца, контролю веса и долголетию. Существует много интересных способов приготовить и насладиться "суперпродуктом".
Что делает "суперпродукт" авокадо полезным?Авокадо часто называют «грушей аллигатора» из-за формы и внешнего вида кожуры. Некоторые ошибочно полагают, что это овощ, но это не так, авокадо - фрукт. Он обладает богатым сливочным вкусом, ценится за высокое содержание питательных веществ и включен во многие блюда из-за вкусовых качеств и текстуры. В настоящее время авокадо считается "суперпродуктом", популярной диетической пищей среди тех, кто хочет улучшить рацион.
Питательные вещества, содержащиеся в одной порции:
- Витамин С: 17% (от суточной нормы)
- Витамин К: 26%
- Фолат (фолиевая кислота): 20%
- Калий: 14%
- Витамин B6: 13%
Способы добавить авокадо в рацион
- Добавить в утреннюю яичницу
- Сделать ингредиентом смузи
- Приготовить на гриле, и подать как гарнир
- В качестве начинки для пирога
- Порезать в суп
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