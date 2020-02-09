Авокадо: что содержится в популярном "суперпродукте"?

Авокадо: что содержится в популярном "суперпродукте"?

Если вы ищете идеальную пищу, чтобы начать здоровую диету, вы не ошибетесь, выбрав авокадо. В этом зеленом фрукте содержатся полезные жиры, клетчатка, витамины и минералы, которые способствуют улучшению здоровья сердца, контролю веса и долголетию. Существует много интересных способов приготовить и насладиться "суперпродуктом".

Что делает "суперпродукт" авокадо полезным?

Авокадо часто называют «грушей аллигатора» из-за формы и внешнего вида кожуры. Некоторые ошибочно полагают, что это овощ, но это не так, авокадо - фрукт. Он обладает богатым сливочным вкусом, ценится за высокое содержание питательных веществ и включен во многие блюда из-за вкусовых качеств и текстуры. В настоящее время авокадо считается "суперпродуктом", популярной диетической пищей среди тех, кто хочет улучшить рацион.

Питательные вещества, содержащиеся в одной порции:
  • Витамин С: 17% (от суточной нормы)
  • Витамин К: 26%
  • Фолат (фолиевая кислота): 20%
  • Калий: 14%
  • Витамин B6: 13%
Авокадо не содержит натрия, холестерина, в нем мало насыщенных жиров. Интересно отметить, что в этом "суперпродукте" содержится больше калия, чем в банане, считающимся фруктом с высоким содержанием калия. Исследования показали, что увеличение потребления калия снижает кровяное давление - главный фактор риска для сердечно-сосудистых проблем.

Способы добавить авокадо в рацион

  • Добавить в утреннюю яичницу
  • Сделать ингредиентом смузи
  • Приготовить на гриле, и подать как гарнир
  • В качестве начинки для пирога
  • Порезать в суп
Медикфорум писал о предупреждающих знаках сердечной недостаточности.

Яндекс.Новости Читать в Дзен
Нехватка магния вызывает инфаркт - ешьте эти 5 продуктов, что предотвратить его


Амарант: полезные свойства нового "суперпродукта"