Врач Сергей Агапкин рассказал, можно ли полностью отказаться от соли
Вопрос о полном отказе от соли вызывает много разных мнений: его называют то полезным, то вредным. Врач Сергей Агапкин рассказал изданию «Аргументы и факты», можно ли в наши дни полностью исключать соль из рациона.
По словам врача и ведущего программы «О самом главном», суточная потребность человеческого организма в хлориде натрия составляет 10 граммов (эквивалентно 4 граммам соли). Сергей Агапкин убежден: если перестать использовать соль для приготовления пищи, ущерба здоровью это не нанесет, - наоборот, будет полезным.
«В различных продуктах питания присутствует большое количество натрия. Даже если полностью отказаться от дополнительного подсаливания, это приведет к нормализации содержания хлорида натрия в организме», - сказал специалист.
Особенно важно контролировать соль в рационе гипертоникам. Для них питание с полным отказом от использования поваренной соли – оптимальный вариант, констатирует врач.
«У гипертоников, например, отказ от соли снижает риск прогрессирования болезни», - сказал Агапкин.
Чтобы покончить с привычкой солить пищу, медик посоветовал использовать приправы, свежую зелень, редис, хрен, лук, лимонный и яблочный соки. Их добавление в еду обогатит ее вкус и позволит не страдать от отсутствия соли.
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