Врач Сергей Агапкин рассказал, можно ли полностью отказаться от соли

«В различных продуктах питания присутствует большое количество натрия. Даже если полностью отказаться от дополнительного подсаливания, это приведет к нормализации содержания хлорида натрия в организме», - сказал специалист.

«У гипертоников, например, отказ от соли снижает риск прогрессирования болезни», - сказал Агапкин.