Названы пять способов, помогающие похудеть в возрасте после 50 лет

«Чувство сытости возникает только через определенное время. Долгое жевание помогает экономить калории и худеть», - подсказывают медики.

«Для похудения после 50 лет важно сосредоточиться на развитии мышечной массы, чтобы стимулировать обмен веществ. Даже небольшие, но регулярные движения могут помочь достичь цели», - пишет журнал.

«Люди склонны использовать обработанные продукты. Но лучше избавиться от необходимости следить за калориями и выбирать цельные натуральные продукты», - назвали ученые еще один способ.