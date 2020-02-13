Эксперты назвали пять очень калорийных продуктов, употреблять которые нужно обязательно

«Вы не должны бояться употреблять эти продукты, несмотря на их высокое содержание жира. Они приносят здоровью гораздо больше пользы, чем может показаться, учитывая их калорийность», - приводится в издании экспертное мнение.

«Орехи богаты клетчаткой, витаминами, минералами. Их полиненасыщенные жирные кислоты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Идеальны в виде перекусов – в данном качестве помогают снизить количество углеводов в рационе, худеть и поддерживать нормальный вес», - пояснили эксперты.