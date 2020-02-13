Высыпающимся людям обеспечен успех в карьере
Амбициозные люди довольно часто не высыпаются, так как тратят все силы и время на продвижение по карьерной лестнице. Исследование показало ошибочность подобной тактики.
Если вы хотите достичь максимальных успехов в работе и личной жизни, а дополнительно еще и укрепить здоровье, то вам надо высыпаться. Исследование с участием более 1 000 человек показало, что адекватный сон (7-8 часов в день) напрямую связан с выполнением целого ряда задач, которые часто ставят перед собой люди. среди них: накопление денег, здоровое питание, физическая форма, обучение новым навыкам, регулярное чтение, отказ от вредных привычек, путешествия, карьерный успех.
В среднем, адекватный сон в два раза повышал шансы на карьерный успех, чем дефицит сна. Получающие достаточный отдых люди на 30% чаще достигали любых поставленных перед собой целей, чем те, кто не высыпался. Здоровый сон снижал стресс, успокаивал, насыщал необходимой энергией, усиливал работу мозга и способности к решению сложных задач, повышал настроение, тормозил старение, укреплял память и внимательность. Хронический недосып оказывал противоположное воздействие.
Более того, недосып довольно часто был связан с прокрастинацией - склонностью к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящей к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. И когда регулярно не высыпающиеся люди жаловались на нехватку времени для сна, подробный анализ их дневной деятельности показывал неумение планировать и хроническое разбазаривание того самого времени на множество ненужных мелких дел, пишет HealthySleep. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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