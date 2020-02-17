L-карнитин и другие аминокислоты помогают похудеть? Объясняет немецкий диетолог

«Хотя диеты с высоким содержанием белка могут изначально помочь похудеть, это не было доказано для изолированных аминокислотных препаратов в качестве пищевых добавок. При сбалансированной диете и недорогой комбинации продуктов питания у нас есть хороший запас аминокислот и белков. Это также относится к спортсменам, веганам или людям с избыточным весом.», - говорит немецкий диетолог Даниэла Крел, консультант по продуктам и питанию Баварского потребительского центра, в интервью журналу GQ.

L-карнитин

«Дополнительная порция не ускоряет похудение, организм просто не использует ее. Существует предположение, что собственное производство L-карнитина в организме снижается, если принимать эту аминокислоту в течение длительного периода времени. Здесь возможны побочные эффекты, высокие дозы приводят к диарее. L-карнитин может даже повредить артерии и сердце в течение длительного периода времени», - рассказывает немецкий диетолог.