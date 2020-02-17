L-карнитин и другие аминокислоты помогают похудеть? Объясняет немецкий диетолог
Аминокислоты выполняют важные функции в организме и влияют на жировой обмен - вот почему некоторые из них считаются полезными для похудения. Так что просто использовать немного L-карнитина? К сожалению, не все так просто.
Теоретически, на первый взгляд это звучит очень убедительно: вы просто принимаете отдельные аминокислоты и стимулируете жировой обмен. Тенденция должна рассматриваться критически.
«Хотя диеты с высоким содержанием белка могут изначально помочь похудеть, это не было доказано для изолированных аминокислотных препаратов в качестве пищевых добавок. При сбалансированной диете и недорогой комбинации продуктов питания у нас есть хороший запас аминокислот и белков. Это также относится к спортсменам, веганам или людям с избыточным весом.», - говорит немецкий диетолог Даниэла Крел, консультант по продуктам и питанию Баварского потребительского центра, в интервью журналу GQ.
L-карнитинL-карнитин важен для доставки энергии в клетки. Аминокислота используется в спорте, но также должна стимулировать обмен веществ и, таким образом, помогать похудеть. L-карнитин в достаточной степени образуется в самом организме. В случае передозировки организм расщепляет аминокислоту и выделяет ее с мочой.
«Дополнительная порция не ускоряет похудение, организм просто не использует ее. Существует предположение, что собственное производство L-карнитина в организме снижается, если принимать эту аминокислоту в течение длительного периода времени. Здесь возможны побочные эффекты, высокие дозы приводят к диарее. L-карнитин может даже повредить артерии и сердце в течение длительного периода времени», - рассказывает немецкий диетолог.
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