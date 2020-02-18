Пять причин съедать утром немного сала по мнению медиков

Также, по мнению медиков, его «можно употреблять вместе с сырыми овощами, заправленными нерафинированным подсолнечным маслом и натуральным уксусом, яблочным или виноградным, который является сильным антиоксидантом».

«Съедая кусочек сала утром, будете меньше болеть», - назвали медики очередную причину.