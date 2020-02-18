Пять причин съедать утром немного сала по мнению медиков
Съев утром немного сала, 10-30 граммов, можно укрепить организм и здоровье. Одна из причин: сало очищает кровеносные сосуды, защищает от образования атеросклеротических бляшек.
Существуют и другие причины употреблять продукт даже тем людям, которые стремятся сбросить вес. Больше пользы можно получить, съедая немного сала натощак утром. По словам специалистов, оно полезно при легочных заболеваниях, стимулирует выведение тяжелых металлов и очищение сосудистой системы, усиливает противоопухолевые функции иммунитета.
Также, по мнению медиков, его «можно употреблять вместе с сырыми овощами, заправленными нерафинированным подсолнечным маслом и натуральным уксусом, яблочным или виноградным, который является сильным антиоксидантом».
Нормализует пищеварение. Почему медики советуют употреблять сало именно утром? Причина в том, что оно стимулирует синтез желчи, что нормализует или даже улучшает пищеварение.
Оздоровляет сосуды. Сало содержит большое количество жирорастворимых витаминов (А, D, Е), кроме того -ненасыщенных жирных кислот. Комплексное действие данных веществ очищает сосуды от холестериновых бляшек, и это еще одна причина съедать немного сала утром.
Улучшает работу мозга. Продукт поддерживает когнитивную деятельность, помогает концентрироваться. Лецитин, входящий в его состав, улучшает состояние сосудов головного мозга.
Укрепляет иммунитет. «Хороший» холестерин и полезные жиры, которые оно содержит, участвуют в развитии клеточных мембран, необходимых для построения иммунитета.
«Съедая кусочек сала утром, будете меньше болеть», - назвали медики очередную причину.
Полезно как перекус. Съедать немного сала полезно и в виде перекуса для восстановления энергии в рабочее время - это предпочтительнее колбасы, булочек или пирожков. Оно дает очень много энергии, при этом не содержит углеводов и не дает полнеть, если употребляется умеренно, сообщает издание «Гродненская правда».
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