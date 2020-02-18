Нижегородец Кирилл Тюлюков стал серебряным призером мирового первенства по фехтованию
Мировое первенство среди юниоров по фехтованию, в котором приняли участие 15 национальных команд, проходило во французском городе Дурдане. Лишь одного точного удара не хватило российским саблистам для того, чтобы занять высшую ступпень пьедестала почета.
В состав команда вошли Дмитрий Насонов, Никита Преснов и Артем Терехов и Кирилл Тюлюков, воспитанник спортивного клуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода из Нижегородской области.
Готовят к выстплениям нижегородского саблиста тренеры высшей категории мастера спорта России Вадим Карпычев и Николай Хозин.
Чтобы дойти до «серебра» мирового первенства. на стадии четверть финала россиянам пришлось встретиться с командой хозяев турнира, французов. Кирилл Тюлюков прижил макисомум усилия для того, чтобы вывести команду России в полуфинал, в своем поединке нанеся сопернику пять безответных ударов и набрав тем самым максимально возможное количество очков.
Встреча в полуфинальной стадии с командой Италии оказалась для нашей сборной триумфальной: россияне не дали возможности команде с Аппенинского полуострова выиграть ни одного поединка. Команда с большим потенциалом, сборная России уверенно вышла в финал.
Финальные бои со сборной Германии оказались не столь ровными, поскольку на протяжении большей части встречи выигрывали по очкам, ведя в общем счете. Однако ближе к концу несколько ослабили позиции, что позволило германской сборной вырвать победу. От «золота» россиян отделил лишь один безошибочный удар, нанесенный немецким фехтовальщиком.
Год назад российская сборная саблистов-юниоров также оказалась «серебряной».
В начале марта Кирилл Тюлюков завоевал бронзовую награду на чемпионате Европе среди юниоров. А спустя месяц в составе российской сборной отправился на мировой первенство. Россию тогда представлял квартет саблистов в следующем составе: Владислав Поздняков (Московская область), Кирилл Тюлюков (Нижегородская область, Арзамас), Магамед Халимбеков (Москва) и Артем Целышев (Новосибирск).
В финальном поединке наша сборная провела серию боев со сборной Италии, уступив лишь несколько точных ударов.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородка Наталья Воронина установила мировой рекорд в беге на коньках.
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