Преимущества и недостатки тренировок EMS (электро-мышечной стимуляции)
Экономия времени, но очень интенсивная и эффективная тренировка - все это должно быть возможно с помощью тренировок EMS. Но насколько хорошо на самом деле электро-мышечная-стимуляция?
Преимущества EMS
Высокоинтенсивное сокращение мышцЭлектро-мышечная стимуляция не означает, что электрические импульсы выполняют единственную работу - импульсы идут параллельно обычным упражнениям - приседания, выпадам, подъемам корпуса.
"Они обеспечивают полное напряжение, которое распространяется телу и напрягает всю мускулатуру. Организм работает против импульсов и, обеспечивает интенсивное сокращение. Тренировка электро-мышечной стимуляции позволяет атлету ориентироваться на небольшие группы мышц, быстрее достигая желаемых целей", - пишет издание Fit For Fan.
Экономия времениС тренировкой EMS занятие длится 30 минут и обеспечивает хорошее сокращение мышц. Технику проще интегрировать в повседневную жизнь.
Увеличенное потребление калорийИнтенсивное сокращение обеспечивает повышенное потребление калорий. Важно иметь адаптированную диету, потому что основная цель тренировок EMS - наращивание мышечной массы.
Недостатки EMS
Похудение не является задачейЦель тренировки - оказать сильное давление на мышцы, чтобы они росли. Сжигание жира не является основной задачей, не должно быть причиной выбора тренировок электро-мышечной стимуляции.
Индивидуальная адаптацияНеобходимо надеть специальную экипировку, электроды должны иметь оптимальный контакт с телом. Они должны быть адаптированы к каждой отдельной мышечной группе, импульсы устанавливаются на разные программы.
Группы рискаДиабетики, беременные женщины и люди с кардиостимуляторами не должны тренироваться, используя электро-мышечную стимуляцию.
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