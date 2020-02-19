Преимущества и недостатки тренировок EMS (электро-мышечной стимуляции)

Преимущества и недостатки тренировок EMS (электро-мышечной стимуляции)

Экономия времени, но очень интенсивная и эффективная тренировка - все это должно быть возможно с помощью тренировок EMS. Но насколько хорошо на самом деле электро-мышечная-стимуляция?

Преимущества EMS

Высокоинтенсивное сокращение мышц

Электро-мышечная стимуляция не означает, что электрические импульсы выполняют единственную работу - импульсы идут параллельно обычным упражнениям - приседания, выпадам, подъемам корпуса.
"Они обеспечивают полное напряжение, которое распространяется телу и напрягает всю мускулатуру. Организм работает против импульсов и, обеспечивает интенсивное сокращение.  Тренировка электро-мышечной стимуляции позволяет атлету ориентироваться на небольшие группы мышц, быстрее достигая желаемых целей", - пишет издание Fit For Fan.

Экономия времени

С тренировкой EMS занятие длится 30 минут и обеспечивает хорошее сокращение мышц. Технику проще интегрировать в повседневную жизнь.

Увеличенное потребление калорий

Интенсивное сокращение обеспечивает повышенное потребление калорий. Важно иметь адаптированную диету, потому что основная цель тренировок EMS - наращивание мышечной массы.

Недостатки EMS

Похудение не является задачей

Цель тренировки - оказать сильное давление на мышцы, чтобы они росли. Сжигание жира не является основной задачей, не должно быть причиной выбора тренировок электро-мышечной стимуляции.

Индивидуальная адаптация

Необходимо надеть специальную экипировку, электроды должны иметь оптимальный контакт с телом. Они должны быть адаптированы к каждой отдельной мышечной группе, импульсы устанавливаются на разные программы.

Группы риска

Диабетики, беременные женщины и люди с кардиостимуляторами не должны тренироваться, используя электро-мышечную стимуляцию.

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