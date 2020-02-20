Диетологи назвали восемь овощей, повышающих метаболизм после 40 лет
Овощи, повышающие метаболизм, - лучшие для похудения и поддержания здорового веса в возрасте после 40 лет, когда снижение обмена веществ способствует набору веса, констатируют диетологи.
В журнале Freundin специалисты назвали десять овощей, эффективно повышающих метаболизм после 40 лет.
Брокколи. Содержит кальций - известный натуральный сжигатель жира, а также много витамина С. По словам диетологов, это одна из самых действенных комбинаций для повышения метаболизма, избавления от излишков воды, отечности.
Спаржа. Употребление овоща увеличивает концентрацию глутатиона в организме. Этот антиоксидант обеспечивает мощный эффект детокса – в возрасте после 40 лет организм нуждается в такой поддержке.
Цикорий. Способствует выработке желчи, активируя функцию печени по расщеплению жиров, также благотворно влияет на кишечную флору. Повышение метаболизма становится следствием данных процессов.
Листовая капуста (кейл). Содержит рекордное количество витамина А, почти все витамины группы В, кальций в сочетании с витамином С – подобный комплекс веществ снижает уровни холестерина, жира, оздоровляет флору кишечника, повышает метаболизм после 40-ка.
Огурцы. Стимулируя процессы метаболизма, огурец также поддерживает гидратацию организма, помогает избавляться от нежелательных веществ. Диетологи советуют есть овощ с кожурой, содержащей калий, железо, магний, кальций, витамины А, К и С.
Свекла. Влияя на функцию клеток печени и желчного пузыря, оказывает пищеварительное, мочегонное действие, побуждает организм быстро выводить вредные вещества, излишки жидкости из тканей. Лучше употреблять сырой.
Морковь. Подстегивает обмен веществ в организме после 40 лет, успешно выводит излишки холестерина. Клетчатка сырого овоща содержит минимум жиров, но требует много энергии для переваривания.
Брюссельская капуста. В ней много витамина С, минералов, антиоксидантов, серы. Благодаря им ускоряется работа печени, что хорошо влияет на метаболизм.
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