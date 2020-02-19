6 лучших продуктов от запора
Есть множество продуктов, которые избавят от запора и сделают вашу жизнь комфортной. Вот лучшие шесть.
ЯгодыМалина, клубника и ежевика. Чтобы помочь справиться с болезненными запорами, выберите именно эти ягоды - они содержат много клетчатки, но мало калорий. Их можно включать в рацион в любое время суток. Ягоды отлично подходят к хлопьям на завтрак, кефиру на обед, соусу, компоту, на ужин или десерт.
ОрехиМиндаль, орехи пекан и грецкие орехи богаты полезными жирами и волокном.
"Одна унция миндаля может похвастаться 3,5 граммами клетчатки. Употребляйте продукт в меру - они содержат много жира и калорий, полезны только в небольших количествах", - пишет издание FoodEatSafe.
СухофруктыАбрикосы, финики, изюм, инжир и особенно чернослив - отличные продукты для облегчения запоров.
ГрушиВместо того, чтобы чувствовать вздутие живота, боль и дискомфорт, съешьте грушу. Вы получите 4,4 грамма клетчатки. Кожура этих фруктов также содержит пектин, помогающий ускорить процесс пищеварения.
БрокколиИз-за высокого содержания клетчатки и питательных веществ скромный кустарник этой капусты является суперзвездой в области снятия трудностей с пищеварением.
Приготовление до мягкого состояния удаляет часть волокон - лучше есть ее в сыром виде в салате или самостоятельно. Салат из брокколи с яблоками и беконом обеспечит отличный результат в плане облегчения запоров и насытит полезными микроэлементами.
КивиСуществуют исследования, связанных с эффективностью киви для снятия дискомфорта в кишечнике. Фрукт увеличивают частоту движений кишечника, скоряют процесс высвобождения.
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