Федерация хоккея России презентует в Нижнем Новгороде национальную программу подготовки хоккеистов
Официальную презентацию «Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина»: новые продукты и разделы» Федерация хоккея России (ФХР) проведет в Нижнем Новгороде26 февраля 2020 года.
Теоретическую часть, то есть собственно программу, можно будет услышать с 10.30 по адресу: город Нижний Новгород, гранд отель «Ока», проспект Гагарина, д.27, «Бизнес зал». По окончанию теоретической части мастер-классы для полевых игроков и вратарей можно увидеть в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» по адресу: Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.29. Мастер-классы начнутся в 14.45.
Теоретическая часть презентации кроме части «Красная Машина»: новые продукты и разделы» состоит также из практического руководств для тренеров, которые работают с юными спортсменами в возрасте от 11 до 16 лет. Кроме того, будет отдельно будет презентовано практическое руководстве для тренеров вратарей.
Доклады в ходе мероприятия сделают:
- главный тренер Олимпийской сборной команды России Олег Браташ,
- тренер по катанию и индивидуальной подготовке игроков сборных команд ФХР Даниэл Бохнер,
- начальник отдела аттестации тренерских кадров, эксперт–консультант национальной прораммы «Красная машина» Анатолий Букатин,
- начальник отдела внедрения департамента разработки и внедрения национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина» ФХР Андрей Иванов,
- глава департамента разработки и внедрения национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина» ФХР Павел Шеруимов.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что нижегородское «Торпедо» вывело на лед юную команду «Торпедо Следж».
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