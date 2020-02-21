Телефонная фобия: почему люди боятся разговаривать по телефону?
Заказать пиццу быстро или договориться о встрече с парикмахером - просто позвоните нам. Ничего страшного, вы можете подумать. Но не для всех. Некоторые могут делать почти все, но не по телефону. Здесь тоже практика совершенствуется, считают эксперты.
"Телефонная фобия не была зарегистрирована клинически. Но она претендует стать новой формой социофобии", - говорит Надин Д. Вольф, старший врач психиатрической клиники при Университетской клинике Гейдельберга, специалист по фобиям. Причина? Изменение поведения и правил общения.
Филипп Уэмплер, преподаватель в Цюрихском университете, описывает изменение:
«В прошлом было три варианта, если вы хотели одолжить газонокосилку соседа: позвонить по телефону, написать письмо, пойти к нему. Сегодня вы быстро пишете в WhatsApp. Это путь наименьшего сопротивления".
Согласно исследованию информационного издания JIM, проведенному в 2018 году, 95 процентов молодых людей в возрасте от 12 до 19 лет в Германии регулярно обмениваются информацией через эту коммуникационную платформу, в среднем 36 сообщений в день. Только каждый пятый человек использовал смартфон для ежедневных телефонных звонков.
Для психиатра существует ряд причин, почему возникают запреты на совершение звонков:
"Боязнь быть отвергнутым, боязнь смущения, унижения по телефону или просто того, что вы разговариваете по телефону с неизвестными людьми".Она рассматривает телефонную фобию как тип социальной фобии, особенно распространенной среди молодежи.
Важно, чтобы люди разорвали порочный круг, возникающий в результате стратегии постоянного избегания. Она рекомендует противостоять страху, практиковаться по телефону. Записывайте ключевые слова, темы, вступительное предложение. И важно - улыбка помогает!
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