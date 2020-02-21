Телефонная фобия: почему люди боятся разговаривать по телефону?

"Телефонная фобия не была зарегистрирована клинически. Но она претендует стать новой формой социофобии", - говорит Надин Д. Вольф, старший врач психиатрической клиники при Университетской клинике Гейдельберга, специалист по фобиям. Причина? Изменение поведения и правил общения.

«В прошлом было три варианта, если вы хотели одолжить газонокосилку соседа: позвонить по телефону, написать письмо, пойти к нему. Сегодня вы быстро пишете в WhatsApp. Это путь наименьшего сопротивления".

"Боязнь быть отвергнутым, боязнь смущения, унижения по телефону или просто того, что вы разговариваете по телефону с неизвестными людьми".