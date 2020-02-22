Нижегородский губернатор: «Через четыре года около 60 % нижегородцев будут заниматься спортом»
На заседании Совета при полномочном представителе главы российского государства в Приволжском федеральном округе (ПФО) 21 февраля в городе Тольятти представители исполнительной власти регионов округа обсуждали, как добиться развития системы, которая вовлекала бы жителей Приволжья в занятия физической культурой и спортом на регулярной основе.
Полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров на открытии встречи отметил, что округ считается одним из самых спортивных в стране.
Регионы принимают соревнования и спортивные форумы высочайшего уровня, включая чемпионат мира по футболу и – нижегородский регион – форум «Россия – спортивная держава». Приволжские спортсмены завоевывают высокие места на отечественных и международных состязаниях.
Однако перед представителями власти стоит задача развивать не только спорт больших достижений, но и массовый:
– Владимир Владимирович Путин уделяет развитию массового спорта и физкультуры огромное внимание. Необходимо привлечь к здоровому, спортивному образу жизни как можно больше людей. Эта задача носит стратегический характер для улучшения качества жизни россиян и поступательного развития страны,
– подчеркнул Игорь Комаров.
В своем выступлении на заседании глава Нижегородской области Глеб Никитин обрисовал ситуацию в сфере массовых занятий физкультурой и спортом в регионе:
– Тема Совета для Нижегородской области очень актуальная и своевременная. У нас очень спортивный регион, в частности, это касается школьного и студенческого спорта. Около 3700 учреждений, в их числе школы и детсады, вовлечены в работу, действует 75 учреждений, где проводят спортивную подготовку.
В Нижегородской области почти стопроцентный охват физкультурой и спортом молодого поколения. Занимаются около 500 000 детей и юношей в возрасте от 3 до 18 лет.
К сожалению, после окончания обучения этот показатель идет на спад. Если в прошлом году доля нижегородцев в возрасте до 30, которые регулярно занимались физкультурой и спортом, составила 90%, то у старшего поколения меньше 9%.
Как результат – общий показатель среди всех возрастов - 39%. К 2024 мы рассчитываем довести это значение до 57,6%, и, таким образом, перевыполнить задачу, поставленную Президентом России,
В Нижегородской области почти стопроцентный охват физкультурой и спортом молодого поколения. Занимаются около 500 000 детей и юношей в возрасте от 3 до 18 лет.
К сожалению, после окончания обучения этот показатель идет на спад. Если в прошлом году доля нижегородцев в возрасте до 30, которые регулярно занимались физкультурой и спортом, составила 90%, то у старшего поколения меньше 9%.
Как результат – общий показатель среди всех возрастов - 39%. К 2024 мы рассчитываем довести это значение до 57,6%, и, таким образом, перевыполнить задачу, поставленную Президентом России,
– заявил Глеб Никитин.
По его словам, вовлечение людей в спорт – задача государственного масштаба:
– Для выполнения задач, поставленных Президентом, сейчас реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Открываются спортплощадки, крытые объекты, закупается инвентарь и оборудование. Нацпроект «Жилье и городская среда» нередко предусматривает спортивную составляющую в проектах благоустройства. Часто делается это по инициативе жителей.
Реализация национальных проектов – это общегосударственная задача и сегодня нам было очень важно обсудить с коллегами из других регионов округа ключевые моменты,
Реализация национальных проектов – это общегосударственная задача и сегодня нам было очень важно обсудить с коллегами из других регионов округа ключевые моменты,
– добавил нижегородский губернатор.
Популяризация здорового образа жизни, считает Глеб Никитин, как никогда актуальна:
– У нас есть очень хорошие примеры. Регулярно проводятся спортивные мероприятия и крупные турниры. Вырастают настоящие звезды спорта – Дина и Арина Аверины, Наталья Воронина, которая недавно установила в США мировой рекорд в конькобежном спорте на дистанции в 5000 метров... Есть на кого равняться молодым спортсменам,
– подытожил губернатор Нижегородской области.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил: социологический опрос показал, что трое из четверых нижегородцев считают – они занимаются физкультурой и спортом.
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