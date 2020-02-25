Черника предотвращает заболевания сердца и диабет - исследование
Исследователи из Университета Восточной Англии в Великобритании получили новое понимание того, как черника может влиять на определенные показатели здоровья, связанные с диабетом и сердечными заболеваниями.
Предыдущие исследования определили положительное влияние черники, когда речь идет о диабете и заболеваниях сердца. Команда Университета Восточной Англии, возглавляемая профессором Аедином Кэссиди, стремилась понять, почему.
«Предыдущие исследования показали, что люди, которые регулярно едят чернику, имеют меньший риск развития состояний, включая диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания», - сказал профессор. - Это связано с содержащимися в чернике природных соединениями, называемых антоцианинами - они являются флавоноидами, ответственными за красный и синий цвет фруктов я ягод».
Сколько черники нужно есть, чтобы почувствовать эффект?По словам доктора Питера Кертиса, одного из руководителей исследования, команда обнаружила, что одной чашки, или 150 гамм черники, было достаточно, чтобы человек смог ощутить преимущества: «устойчивое улучшение сосудистой функции и артериальной ригидности - вносить существенные изменения, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 12-15%».
Одна из соавторов работы, Женевьева Пилон, заявила, что результаты могут представлять интерес для индустрии спортивного питания.
«PAC (проантоцианидины), связаный с повышенной активностью мышей, является новым, и для спортивной сферы это действительно интересно», - сказала Пилон.
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