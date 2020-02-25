Черника предотвращает заболевания сердца и диабет - исследование

«Предыдущие исследования показали, что люди, которые регулярно едят чернику, имеют меньший риск развития состояний, включая диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания», - сказал профессор. - Это связано с содержащимися в чернике природных соединениями, называемых антоцианинами - они являются флавоноидами, ответственными за красный и синий цвет фруктов я ягод».

Сколько черники нужно есть, чтобы почувствовать эффект?

«PAC (проантоцианидины), связаный с повышенной активностью мышей, является новым, и для спортивной сферы это действительно интересно», - сказала Пилон.