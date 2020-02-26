Как защитить детей от школьного стресса
Школьная программа с каждым годом становится сложнее, а это требует все больших усилий от детей. Многие из них сталкиваются со стрессом, и родителям важно помочь им в его преодолении.
Полный порядок на столе. Психологи не раз замечали - чем больше беспорядка на рабочем столе школьника, тем больше беспорядка в его мыслях. Приучите ребенка раскладывать все вещи строго по своим местам, и он сам скоро заметит, как это дисциплинирует.
Поменьше сахара. Уменьшайте количество сладостей в диете вашего ребенка. Особенно в периоды стресса, когда под воздействием стрессовых гормонов он тянется к сладкому. Увы, чем больше сахара школьник ест, тем больше кортизола в его крови, а значит, уровень стресса выше.
Физическая активность. Мягко, но настойчиво побуждайте детей заниматься спортом. Множество исследований показывали, что физические нагрузки превосходно снижают повышенный уровень стресса.
Перерывы. Как бы ни был тяжел учебный год, не забывает про каникулы и перерывы. Дайте ребенку возможность сменить обстановку, хотя бы на несколько дней позабыть о школе и необходимости постигать знания. Пусть он проводит больше времени на открытом воздухе.
Правильный сон. Крайне важно для школьника нормально высыпаться. Мозг за 9-10 часов сна восстанавливает запасы энергии, необходимые для нормальной успеваемости. Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок высыпался, как советует The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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