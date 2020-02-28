Всего 10 минут нахождения на улице могут снизить стресс

«Много времени не требуется. Всего 10 минут на улице предлагают позитивные изменения. Скорее всего, у большинства людей есть возможность выходить на улицу на короткое время каждый день, или хотя бы несколько раз в неделю», - рассказывает глава команды Джен Мередит.

Команда ученых из Корнеллского университета провела исследование и обнаружила, что всего 10-минутное созерцание природы помогает студентам снизить последствия физического и психологического стресса, а также почувствовать себя счастливее. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.В своем исследовании Джен с соавторами работала с людьми в возрасте от 15 до 30 лет. В результате обнаружилось, что 10-15 минут на свежем воздухе могут серьезно улучшить настроение и сосредоточенность студентов. При этом улучшались и физиологические маркеры, такие как давление и пульс.Позитивные изменения регистрировались у студентов, которые сидели или ходили в легком темпе.