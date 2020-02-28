Ученые рассказали, как растительные добавки влияют на снижение веса

«Результаты демонстрируют, достаточных доказательств эффективности растительных добавок нет. Следовательно, нельзя рекомендовать их в качестве терапии по снижению веса. Стоит учесть, что большинство подобных добавок отличается высокой ценой, не предлагая клинически значимого снижения веса», - заявил глава исследования доктор Ник Фуллер из Сиднейского университета.

Ученые из Сиднейского университета провели первое международное исследование растительных добавок и их влияния на снижение веса. По мнению специалистов, никаких клинически важных изменений зарегистрировано не было, а значит, говорить об эффективности растительных добавок в борьбе с лишним весом не приходится.Работа обозревает последние глобальные исследования медикаментов на растительной основе и снижения веса в 54 рандомизированных и контролируемых экспериментах. Более чем 4 тыс. участников принимали добавку или плацебо. Снижение веса при этом не превысило 2,5 кг, что является незначительным изменением.