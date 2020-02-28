Ученые: плотный завтрак сжигает лишние килограммы
Эксперты заявили, что прием калорийной пищи по утрам не только способствует похуданию, но и снижает риск заболевания сахарным диабетом.
Свои выводы ученые основали на результатах проведенного недавно эксперимента. Суть исследования сводилась к тому, что две группы добровольцев завтракали и обедали под наблюдением медиков, которые ежедневно измеряли у испытуемых уровень сахара и вырабатываемой энергии в крови.
Одна из групп ела на завтрак калорийную пищу, а в обед питалась скромно. На следующий день группы менялись местами.
Специалисты обнаружили, что при плотном завтраке снижаются показатели инсулина в крови, что позволяет избежать риска заболеть диабетом. Кроме того, организм вырабатывает вдвое больше энергии в течение дня и мы можем сократить количество перекусов. Результат – лишние килограммы уходят и мы меньше испытываем чувство голода.
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