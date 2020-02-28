Ученые: плотный завтрак сжигает лишние килограммы

Эксперты заявили, что прием калорийной пищи по утрам не только способствует похуданию, но и снижает риск заболевания сахарным диабетом.Свои выводы ученые основали на результатах проведенного недавно эксперимента. Суть исследования сводилась к тому, что две группы добровольцев завтракали и обедали под наблюдением медиков, которые ежедневно измеряли у испытуемых уровень сахара и вырабатываемой энергии в крови.Одна из групп ела на завтрак калорийную пищу, а в обед питалась скромно. На следующий день группы менялись местами.