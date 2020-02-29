Медики рассказали, в каких случаях физическая активность вредит сердцу
В некоторых случаях физическая активность может вредить сердцу, особенно когда упражнения выполняют неподготовленные или имеющие не диагностированные заболевания люди. Также она приводит к сердечным нарушениям при слишком усердном выполнении.
Как сообщает MedikForum.ru, журнал Американской кардиологической ассоциации Circulation опубликовал результаты исследования ученых из Оклендского Университета Медицинской Школы Уильяма Бомонта в Рочестере, которые изучали влияние физической активности на сердце. Проанализировав сведения из более 300 научных исследований, научные специалисты пришли к выводу, что хотя умеренная физическая активность является полезной для общего сердечно-сосудистого здоровья, она также способна вредить сердцу.
В каких же случаях это происходит?
Аэробные (кардио) нагрузки. К ним относятся бег, плавание, езда на велосипеде, другие виды активности, увеличивающие частоту сердечных сокращений. Специалисты предупреждают: если ритм сердца при их выполнении ускоряется слишком быстро, это нужно обсудить с врачом. Возможно, выполняемые упражнения чрезмерны для сердца.
Растягивание. Считается оптимальным видом физической активности для начала дня. Упражнения на растяжку должны начинаться с минимального объема, постепенно доводя их уровень до 20-30 минут в день. Но если при их выполнении становится больно, нужно немедленно остановиться - это может означать, что вы навредили себе.
Силовые тренировки. В их случае достаточно 2-3 раз в неделю – мышцам нужно давать возможность восстанавливаться. Если даже после отдыха вы чувствуете дискомфорт, необходимо обратиться к медикам, чтобы исключить возможный вред от перегрузок.
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