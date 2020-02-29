Употребляйте больше белка, кальция и фосфора для предотвращения остеопороза
Остеопороз остается одной из ведущих угроз для здоровья пожилых людей. Недавние исследования показывают, что продукты и добавки играют решающую роль в стимулировании развития крепких и здоровых костей у пожилых людей.
Что такое остеопороз?Остеопороз - это болезнь, которая делает кости слабыми, склонными к переломам. Состояние возникает, когда эстрогены и андрогены (гормоны), снижаются, что естественно происходит в процессе старения. У людей с остеопорозом кости настолько хрупкие, что даже малейшее давление может вызвать перелом. Заболевание также характеризуется низкой плотностью костей, болями в спине, плохой осанкой и потерей роста с течением времени.
Женщины более подвержены развитию заболевания, чем мужчины. Риск удваивается, если у родителя или брата (сестры) есть остеопороз.
"Хотя возраст, пол и семейный анамнез являются известными факторами риска, болезнь может быть результатом плохих привычек питания, низкого потребление кальция и расстройства пищевого поведения. При отсутствии контроля все это делает человека уязвимым для остеопороза и артроза", - пишет издание Health.News.
Рекомендации международного фонда остеопорозаЭксперты Международного фонда остеопороза утверждают, что увеличение потребления добавок кальция, фруктов и овощей у женщин в постменопаузе улучшает плотность костей.
Кальций, белок и фосфорЭти микроэлементы полезны, но они работают лучше, если их принимать вместе с другими микроэлементами, что дает оптимальные результаты. Кальций лучше всего работает при увеличенном потреблении белка, магния, витамина D.
КальцийПомимо молочных продуктов источники кальция включают: брокколи, листовые овощи, семена, кунжут, чиа, сардины, лосось, бобы, чечевица, миндаль, ревень, шпинат, капуста, соя, инжир.
БелокБогатые белком продукты: постное мясо, рыба, птица, чечевица, нут, фасоль, овес, бобы, семена конопли, артишоки, авокадо, фисташки, спаржа и брюссельская капуста.
ФосфорДля получения достаточного количества фосфора, включите в рацион: какао, говяжью печень, тофу, раки, чечевица, семена тыквы, кешью, кедровые орехи, сою.
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