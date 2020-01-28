Интервальное голодание: предотвращает болезни печени и атеросклероз
Интервальное голодание приводит к неосложненной потере веса. Но у него есть и много положительных эффектов для здоровья: профилактика артериосклероза и восстановление печени.
Суть метода: еда разрешена только в определенное время. Вариант 8:16 особенно популярен: пищу употребляется за восемь часов, без еды 16 часов.
Эффекты
"Подобная диета изменяет обмен веществ в организме. С одной стороны, жировые отложения уходят в нужном месте. С другой стороны, этот метод устраняет факторы риска серьезных заболеваний", - пишет издание Focus .
Опасный жир на животеСогласно недавнему исследованию, опубликованному в "Американском журнале клинического питания", "прерывистый пост" уменьшает висцеральный жир эффективно, как и диета со сниженным количеством калорий.
Здоровая печеньЖировые отложения в печени повышают риск развития диабета, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Метод временного отказа от еды воздействует на опасный жир печени - с этой диетой организм переключается с углеводного на жировой обмен. Жир в печени начинает быстро расщепляться.
Предотвратить атеросклероз, инфаркт и инсультСочетание факторов риска ведут к метаболическому синдрому:
- Ожирение, особенно жир на животе.
- Нарушения жирового обмена.
- Повышенный уровень сахара в крови.
- Высокое кровяное давление.
Медикфорум писал пользе средиземноморской диеты.
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