Интервальное голодание: предотвращает болезни печени и атеросклероз

Интервальное голодание: предотвращает болезни печени и атеросклероз

Интервальное голодание приводит к неосложненной потере веса. Но у него есть и много положительных эффектов для здоровья: профилактика артериосклероза и восстановление печени.

Суть метода: еда разрешена только в определенное время. Вариант 8:16 особенно популярен: пищу употребляется за восемь часов, без еды 16 часов.

Эффекты

"Подобная диета изменяет обмен веществ в организме. С одной стороны, жировые отложения уходят в нужном месте. С другой стороны, этот метод устраняет факторы риска серьезных заболеваний", - пишет издание Focus .

Опасный жир на животе

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в "Американском журнале клинического питания", "прерывистый пост" уменьшает висцеральный жир эффективно, как и диета со сниженным количеством калорий.

Здоровая печень

Жировые отложения в печени повышают риск развития диабета, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Метод временного отказа от еды воздействует на опасный жир печени - с этой диетой организм переключается с углеводного на жировой обмен. Жир в печени начинает быстро расщепляться.

Предотвратить атеросклероз, инфаркт и инсульт

Сочетание факторов риска ведут к метаболическому синдрому:
  • Ожирение, особенно жир на животе.
  • Нарушения жирового обмена.
  • Повышенный уровень сахара в крови.
  • Высокое кровяное давление.
Интервальное голодание - эффективный метод предотвращения метаболического синдрома, его ослабления, и, следовательно, предотвращения атеросклероза, болезней сердца, инсульта.

Медикфорум писал пользе средиземноморской диеты.
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