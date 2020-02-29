Полезные продукты, которые нельзя есть перед тренировкой
Физические упражнения и правильное питание считаются безопасной комбинацией для похудения. Но даже полезные продукты имеют свои "побочные эффекты". Это зависит от того, когда вы едите продукты, которые оказывают специфическое влияние на пищеварительную систему.
Питание прямо перед тренировкой, оказывает огромное влияние на производительность и эффективность тренировки. Предполагаемые "бустеры энергии" могут ослабить нас во время занятий спортом - не все что полезно, полезно и перед занятием спортом.
3 продукта, которых стоит избегать
1. Сырые овощиХелен Баухаус из Немецкого спортивного университета в Кельне предупреждает:
"Вам следует избегать продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это значить исключить цельное зерно, салат, сырые овощи. Они приводят к вздутию живота и дискомфорту".
2. Острая пищаПопулярный трюк для похудения - добавлять в еду специи, чтобы разогнать метаболизм не работает перед тренировкой. Острая еда, по словам диетолога, способна вызвать боль в животе
"Часто боль в животе - результат того, что спорт и острая пища объединяются".
3. Смузи, соки и кислые фруктыСледует соблюдать осторожность с полезными смузи. Основная трудность для пищеварительной системы заключается в количестве фруктовой кислоты. Если ее слишком много, она вызывает неприятные ощущения в желудке. Баухаус против цитрусовых, ананасов и винограда. Соки содержат много фруктозы - они также плохо утоляют жажду - ни перед тренировкой, ни после.
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