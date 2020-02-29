Полезные продукты, которые нельзя есть перед тренировкой

3 продукта, которых стоит избегать

1. Сырые овощи

"Вам следует избегать продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это значить исключить цельное зерно, салат, сырые овощи. Они приводят к вздутию живота и дискомфорту".

2. Острая пища

"Часто боль в животе - результат того, что спорт и острая пища объединяются".

3. Смузи, соки и кислые фрукты