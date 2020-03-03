Пляжный сезон не за горами: как привести тело в порядок в лету

До пляжного сезона остаётся всего несколько месяцев. За это время вполне реально слепить фигуру мечты. Откидывайте лень в сторону, читайте материал MedikForum.ru и выполняйте указания нашего эксперта, который рассказал, как грамотно привести тело к лету в порядок.





Высокоинтенсивные тренировки

Продолжительность высокоинтенсивных тренировок должна составлять не больше 45 минут. Чередуйте кардио и силовые упражнения, что заставит пульс ускоряться до максимальных показателей и сразу замедляться. Организм не будет успевать приспосабливаться к выбранной физической нагрузке. Эффективность подобного занятия выше, чем простые силовые. Можно самостоятельно тренироваться в зале, а можно пойти на фитнес. В расписании такие занятия обозначаются как интервальные тренировки, HIIT, Bootcamp. С помощью них возможно привести тело к лету в порядок.





Тренировки с утра

Утренние физические упражнения позволяют добиться ошеломительного результата в кратчайшие сроки. Правда, после пробуждения нельзя выполнять интенсивные силовые нагрузки. Эффективны будут функциональный тренинг, лёгкое кардио, йога, растяжка. Надо отметить, подобные утренние походы в зал стали пользоваться популярностью, так как оставляют больше свободного времени.





Занятия в обед

Если рядом с офисом имеется тренажёрный зал, ходите в обеденное время. Кардио вполне реально выполнить за 40 минут, сходить в душ и продолжить работу. Подобный подход усилит вашу активность, сделает тело более подтянутым в кратчайшие сроки и сэкономит время.





Правильное питание

Не забывайте о правильном питании. Рацион должен быть сбалансированным – соблюдение суточной калорийность, баланс белков, жиров и углеводов позволит построить тело к лету. Поначалу будет трудно, но со временем вы втянитесь. Для похудения не нужно прибегать к диетам. Как правило, они подрывают здоровье, приводят после окончания ограничений к срыву и резкому набору веса. Дефицит калорий – пока ничего лучшего для приведения тела в порядок к лету не придумали. Отрежьте 15-20% от суточной калорийности и следуйте соблюдению данных показателей.





Никаких вредных продуктов

Без определённых ограничений в похудении не обойтись. Отказ от добавленного сахара в газировках, выпечке, пирожных, печенье, шоколадках, большого количества насыщенных жиров, трансжиров, фастфуда, полуфабрикатов необходим, если хотите привести тело в порядок к лету. Если отказ от подобных продуктов вы не представляете реальным, следует ограничить потребление вредной пищи в соотношении – 10% вредностей, 90% полезной и здоровой еды.





Здоровый сон

Качественный сон важен для похудения. Привести тело к лету в порядок невозможно без этого – именно в ночное время после отбоя начинается активное жиросжигание, а не во время тренировки, как многие думают. Спите не меньше 7-8 часов, чтобы запустить необходимые процессы.





Водный баланс

Достаточное количество воды – вот залог грамотного приведения тела в порядок. Пить нужно из расчета 30 мл воды на 1 килограмм веса. Условно, вы весите 80 килограммов, значит, вам потребуется в день 2400 мл жидкости. Сейчас речь идет о чистой питьевой воде, которую вы получается дополнительно, не считая жидкости из продуктов питания.





Подобные меры приведут к восхитительному результату – уже к пляжному сезону при соблюдении всех правил возможно слепить фигуру мечты.