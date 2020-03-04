4 признака, что вы едите слишком много сахара
Проблемы с кожей? Постоянное чувство усталости и плохая концентрация внимания? Это может быть из-за слишком большого количества сахара в рационе.
Будьте честны: сколько сахара вы потребляете в день? Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует максимум шесть чайных ложек (25 граммов) в день.
"По оценкам экспертов, среднее количество сахара для жителей западных стран составляет 90 грамм. Вывод: мы просто едим слишком много сахара - с фатальными последствиями", - пишет издание Focus.
Постоянная усталостьСахар обеспечивает много калорий и, следовательно, энергию. Но уровень глюкозы в крови сначала очень быстро повышается, а затем снова падает. От быстрого прилива энергии мало что остается. Результат: свинцовая усталость. Сахар может снизить выработку гормона орексина, который держит нас в бодрствующем состоянии.
Плохая концентрацияПосле обильной еды люди впадают в "коматозное" состояние, чувствуют себя сонливыми, теряется фокусировка внимания. Это связано с взлетами и падениями уровня глюкозы в крови - мозг не получает достаточного количество, что снижает когнитивные способности.
Чрезмерная жаждаПостоянно хотите пить? Сахар может быть причиной - чем больше его содержится в крови, тем чаще приходится ходить в туалет - организм пытается избавиться от излишка. Затем следует компенсировать повышенную потерю воды - организм реагирует с чрезмерной жаждой.
Плохая кожаПроблемная кожа, воспаление, экзема или прыщи - часто результат высокого потребления сахара. Он вступает в реакцию с белками кожи - коллагеном и эластином. Они поддерживают эпидермис упругим. Результат - ослабленная кожа.
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