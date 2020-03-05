5 сочетаний продуктов, которые напрасно считаются вредными для организма
Огурцы с помидорами, макароны с мясом, фрукты после основного приема пищи считаются вредными для организма, – но их напрасно воспринимают таковыми.
Как сообщает MedikForum.ru, некоторые сочетания продуктов называются вредными, поскольку так было объявлено когда-то. Но накопленные к сегодняшнему дню знания позволяют утверждать, что иногда продукты напрасно объявляются несовместимыми или опасными для организма при едином употреблении.
Рассмотрим 5 таких сочетаний.
Вода и еда. Теория неизвестного авторства гласит: питье воды (особенно холодной) во время еды ведет к застою пищи в желудке – якобы жидкость разбавляет желудочную кислоту, что замедляет пищеварение, ведет к застою в желудке или кишечнике.
Эти опасения напрасны! В журнале Health and Human ученые пояснили, что холодная вода, попадая в организм, быстро нагревается до температуры тела, и не мешает, а помогает работе пищеварительной системы, действуя в тандеме с кислотой, обеспечивающей усвоение пищи.
Огурцы и помидоры. Утверждается, что два овоща требуют разного времени для переваривания, их сочетание способно вызывать тошноту, вздутие, метеоризм.
На самом деле такая проблема возникает только у людей, обладающих повышенной чувствительностью к любому из двух продуктов. В отсутствие проблем с ЖКТ сочетание овощей в салате не навредит, - в особенности, если его заправка содержит уксус.
Макароны по-флотски. Сочетание белков и углеводов называется вредным из-за разницы в их усвоении организмом.
В реальности большинство людей без проблем здоровья хорошо справляются с таким дуэтом. Эксперты констатируют: наши тела в процессе эволюции хорошо приспособились к употреблению в пищу разнообразных белков, углеводов и жиров.
Фрукты с основной пищей. Вред такого совмещения связывают с брожением в желудке.
Но думать так – напрасно. Фрукты не способны оставаться в органе так долго, чтобы это закончилось брожением. К тому же желудок для такого процесса имеет слишком кислую среду.
Молоко с продуктами, содержащими кислоту. Предположительно это вредно, так как молоко сразу портится, сворачивается.
Что в действительности? Оно сворачивается в любом случае, попав в желудок. Холодное молоко вполне выдерживает сочетание с цитрусами - процесс свертывания происходит так медленно, что человек этого даже не замечает.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты считаются самыми неподходящими для еды в состоянии сильного голода.
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