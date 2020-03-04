Ученые рассказали о пользе графика приема пищи
Организм человека одни и те же вещества в разное время суток усваивает по-разному, будь то жиры или углеводы. Как правило, углеводы отлично усваиваются в первой половине дня, а жиры – когда мы спим.
Специалисты провели эксперимент. Добровольцам предложили 2 дня питаться одной и той же по калорийности пищей, с одинаковой физической нагрузкой. Разница была лишь в графике приема пищи.
Так, в первый день участники эксперимента ели завтрак с 8 до 9 утра, затем в 12.30 начинался обед и в 17.45 – ужин.
На следующий день завтрак они пропускали, выпивая лишь чашечку кофе или чай без сахара, но на ужин ели то, что могли бы съесть на завтрак.
Эксперты установили, что у тех, кто завтракает полноценно и не наедается перед сном, пища расщепляется лучше. В отличие от тех, кто пропустил завтрак и наелся перед отходом ко сну.
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