Ученые рассказали о пользе графика приема пищи

Специалисты провели эксперимент. Добровольцам предложили 2 дня питаться одной и той же по калорийности пищей, с одинаковой физической нагрузкой. Разница была лишь в графике приема пищи.Так, в первый день участники эксперимента ели завтрак с 8 до 9 утра, затем в 12.30 начинался обед и в 17.45 – ужин.На следующий день завтрак они пропускали, выпивая лишь чашечку кофе или чай без сахара, но на ужин ели то, что могли бы съесть на завтрак.Эксперты установили, что у тех, кто завтракает полноценно и не наедается перед сном, пища расщепляется лучше. В отличие от тех, кто пропустил завтрак и наелся перед отходом ко сну.