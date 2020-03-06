Съедайте ежедневно один-два огурца. Что это может дать организму?
Обычные огурцы не производят впечатления суперпродуктов, но на самом деле, начав съедать один-два плода в день, вы можете дать своему организму очень много пользы. В частности, обеспечить некоторую защиту от рака, диабета, болезней сердца.
Как сообщает MedikForum.ru, огурцы содержат много антиоксидантов – молекул, способных предотвращать окислительное повреждение клеток организма. Данные вещества связывают и нейтрализуют неспаренные электроны (свободные радикалы), активность которых связана с развитием хронических заболеваний и преждевременного старения. Огурцы – один из самых доступных и недорогих продуктов молодости!
Защита от болезней. Продукты, содержащие антиоксиданты, эффективно укрепляют защитные функции, которые обеспечиваются работой иммунной системы. Ежедневно съедая один-два огурца, вы повысите их концентрацию в организме, что сделает его более устойчивым перед проблемами с сердцем, легкими, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, диабетом. Особенно полезна такая привычка для пожилых людей.
Гидратация. На 96% состоя из воды, огурцы дают организму много влаги. Вода играет важную роль в регуляции температуры, обмена веществ, физической работоспособности и своевременном удалении отходов.
Помощь в похудении. Ежедневно съедая огурцы, вы загружаетесь минимумом калорий, но даете организму белок, витамины С и К, магний, калий, марганец, клетчатку. Этот комплекс способствует длительному чувству сытости, помогает обходиться без лишних перекусов. Исследования показывают: употребление в пищу продуктов с высоким содержанием воды коррелирует со значительным снижением массы тела.
Уменьшение уровня сахара в крови. Несколько научных проектов на животных и in vitro свидетельствуют: употребление огурцов может защищать от развития диабета, способствуя снижению концентрации глюкозы в крови.
Регулярный стул. Съедайте ежедневно один-два огурца, – и кишечник вас отблагодарит. Их вода смягчает стул, облегчает его прохождение. Содержащаяся в них растворимая клетчатка (пектин) ускоряет движение кишечных мышц и питает полезные бактерии.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сочетания продуктов напрасно считаются вредными для организма.
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