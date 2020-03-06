Советы для путешественников, опасающихся коронавируса
Вспышка нового коронавируса в Китае привела к смене планов для многих путешественников. Если вы готовы отправиться за границу, важно соблюдать некоторые правила.
Следите за туристическими рекомендациями
Целый ряд европейских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения, пока что открыты для посещения. Однако с 5 марта, люди, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии или Испании, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине.
Перелеты могут быть рискованными
Если планируете перелет, отдавайте предпочтение местам у окна, чтобы сидеть подальше от снующих туда-сюда людей.
Будьте в курсе обновлений
Многие общественные места закрываются для туристов, чтобы не допустить распространения вируса. Например, парижский Лувр. Следите за обновлениями информации по местам, которые планируете посетить.
Избегайте путешествий на круизных лайнерах
В начале вспышки коронавируса пассажиры оказывались в карантине на круизных лайнерах, если выявлялся случай заражения. В результате людям приходилось ждать две недели, прежде чем им позволяли сойти в каком-нибудь из портов.
Следите за гигиеной
Старайтесь не касаться глаз, носа и рта, прикрывайтесь салфеткой при кашле или чихании. Выбрасывайте их после использования сразу. Часто мойте руки, минимум 20 секунд, будь то после посещения туалета, перед едой или после чихания или кашля.
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