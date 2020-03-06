Психолог посоветовала отключать push-уведомления на смартфоне

«Мы не проверяем качество выполнения предыдущей задачи и часто про нее забываем. В итоге формируется рассеянное внимание: нервничаем, спешим, стараемся успеть и включиться везде. Такой образ жизни оказывает неблаготворное влияние на психику и в некоторых случаях вызывает нервное расстройство», - отметила Челышева.

Специалист объяснила, что, часто используя гаджеты, люди формируют сами у себя так называемое «клиповое мышление», многозадачность. В этом есть свои плюсы, но и минусов немало.Также немало раздражения у людей вызывают push-уведомления из соцсетей. Психолог посоветовала выключать их, если, конечно, Интернет не является главным источником вашего дохода. Если пришло много сообщений, то лучше прочитать их вечером в спокойной обстановке, порекомендовала Челышева.Также психолог посоветовала хотя бы раз в неделю полностью отказываться от смартфона на несколько часов или даже на целый день. Это должно помочь, если нервная система человека перевозбуждена, передает агентство городских новостей «Москва».Есть еще одна причина почаще отказываться от смартфона. Так, например, ученые заявили , что поверхности этих гаджетов в семь раз грязнее, чем туалет.