Ученые назвали самые вредные для здоровья привычки

Некоторые из этих привычек прочно вошли в нашу повседневную жизнь, и мы перестали замечать, насколько то или иное занятие или образ жизни вредит нашему самочувствию и состоянию организма в целом. Ученые выделили главные из них.Еще одной вредной привычкой современных людей является употребление в пищу полуфабрикатов. Любители полакомиться колбасой и сосисками с высоким содержанием соли и «химии» также в зоне риска.Газовая плита, как выяснилось, тоже вредит нашему здоровью, поскольку в процессе готовки выделяются вредные вещества.Также к числу вредных привычек медики отнесли работу в ночное время, малоподвижный образ жизни и употребление чересчур горячей пищи и напитков.