Ученые назвали самые вредные для здоровья привычки
Некоторые из этих привычек прочно вошли в нашу повседневную жизнь, и мы перестали замечать, насколько то или иное занятие или образ жизни вредит нашему самочувствию и состоянию организма в целом. Ученые выделили главные из них.
Одна из главных вредных привычек - недосыпание. Врачи установили, что люди, которые спят меньше 7 часов, подвержены риску заболевания раком на 30% больше, чем те, кто спит не менее 8 часов. Более того, врачи утверждают. Что недосыпание вредит здоровью с той же интенсивностью, что и курение.
Еще одной вредной привычкой современных людей является употребление в пищу полуфабрикатов. Любители полакомиться колбасой и сосисками с высоким содержанием соли и «химии» также в зоне риска.
Газовая плита, как выяснилось, тоже вредит нашему здоровью, поскольку в процессе готовки выделяются вредные вещества.
Также к числу вредных привычек медики отнесли работу в ночное время, малоподвижный образ жизни и употребление чересчур горячей пищи и напитков.
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