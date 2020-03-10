Эндокринолог Зубарева заявила о вреде творога по вечерам для худеющих

«Повышенный инсулин способствует запасанию жира и одновременно не дает организму сжигать имеющиеся жиры из-за блокировки фермента липазы, главного жирорасщепляющего фермента. Кроме того, блокируется выделение соматотропина, гормона роста и стройности, пик выработки которого приходится на позднее время», – пояснила Зубарева.

Как сообщает MedikForum.ru, на своей странице в соцсети Instagram член Российского общества диетологов и нутрициологов эндокринолог Наталья Зубарева заявила, что употреблять творог по вечерам – это плохая идея для худеющих. На ночь кисломолочная продукция не рекомендуется из-за высокого инсулинового индекса, пояснила специалист.По словам эндокринолога, творог является продуктом с низким гликемическим индексом (30), и при его употреблении не происходит сильного скачка глюкозы в крови. Однако в ответ на его употребление поджелудочная железа выделяет много инсулина, что вредно, в первую очередь, для худеющих людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пить кефир на ночь полезно не всем