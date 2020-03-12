Диетологи рассказали, как убрать жир на животе с помощью белковых продуктов

«Исследования показали, что потребление белка повышает метаболизм и автоматически уменьшает жир на животе. Чтобы убрать жир с его помощью, нужно потреблять его из расчета 1,5 грамма на килограмм веса тела. Например, человеку весом 70 кг следует съедать 105 граммов белка в день», – поделились советом эксперты по питанию.

Как сообщает MedikForum.ru, жир на животе увеличивает риск заболеваний сердца, инсульта, диабета 2 типа. Диетологи рассказали, что желающим убрать его не обойтись без белковых продуктов, их рекомендации опубликовал журнал Freundin.Одним из самых эффективных сжигателей жира в зоне живота они считают творог. Продукт богат белком и в то же время отличается низким содержанием жира, что делает его идеальным для похудения.Также следует включить в рацион другие белковые продукты: нежирную рыбу и мясо, яйца, бобовые.Ранее портал MedikForum.ru публиковал мнение врача-эндокринолога о том, почему худеющие люди не должны употреблять творог по вечерам.