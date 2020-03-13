Идеальные тренировки: лучшие виды спорта для похудения

Кикбоксинг





За час тренировки можно сжечь до 800 ккал. Тренировка затрагивает абсолютно все группы мышц. Потеря лишнего веса обеспечена за счёт увеличения и последующей стабилизации пульса. Занятия способны подарить кучу эмоций, избавить от плохого настроения, повысить уверенность в себе.





Велоспорт





Ездить на велосипеде полезно для фигуры. Данный вид спорта идеален для похудения. За час активной езды организм может потерять до 700 ккал. Правда, ездить нужно быстро – со скоростью 20 км в час и больше.





Зумба





Спортивные танцы энергозатратны – до 500 ккал в час. Зумба представляет собой танцевальную фитнес-программу, крайне распространенную в Колумбии, а сейчас проникающую в Россию. Ритмичные движения, под активную музыку, чем-то будет напоминать сальсу. Групповые занятия проходят во многих фитнес-залах страны: приносят удовольствие каждому занимающемуся. При этом тело станет более подтянутым – похудение неизбежно.





Скакалка





Энергозатратный вид спорта позволяет хорошо похудеть при регулярных занятиях. Начинать прыгать через скакалку лучше с 10-15 минут в день, постепенно повышая время тренировки. Особенно полезно для тех, кто не любит или не хочет заниматься бегом.





Степ-аэробика





За час тренировки степ-аэробикой человек способен потерять до 600 ккал. Чем выше ступень при занятиях, тем выше нагрузка, лучше результат. Оптимально устанавливать платформу на высоте 15 см, включить ритмичную музыку и заниматься в своё удовольствие.Уже через месяц регулярных тренировок таким видом спорта вы заметите, как меняется тело в лучшую сторону.





Бег





Это довольно популярный вид спорта для тех, кто хочет привести своё тело в порядок. Даже легкая пробежка позволяет терять много калорий. За час тренировки достичь непревзойденного результата можно при помощи грамотных тренировок – бегать со скоростью не меньше 10 км/ч. Разумеется, неподготовленному человеку лучше избегать подобных нагрузок, новичкам идеально заниматься непродолжительное время, с небольшой скоростью, постепенно наращивая нагрузку. Лучше чередовать трехминутный бег с быстрой ходьбой в течение минуты. Постепенно бега должно быть больше, а ходьбу надо сокращать. С каждым разом тренировка будет полезнее, приносить пользу, сделает тело идеальным.