Идеальные тренировки: лучшие виды спорта для похудения
Похудение невозможно без спорта. Бороться с лишним весом лучше при помощи качественных физических нагрузок. Какой вид спорта отлично подойдёт для развития красивого тела, расскажет MedikForum.ru.
Кикбоксинг
За час тренировки можно сжечь до 800 ккал. Тренировка затрагивает абсолютно все группы мышц. Потеря лишнего веса обеспечена за счёт увеличения и последующей стабилизации пульса. Занятия способны подарить кучу эмоций, избавить от плохого настроения, повысить уверенность в себе.
Велоспорт
Ездить на велосипеде полезно для фигуры. Данный вид спорта идеален для похудения. За час активной езды организм может потерять до 700 ккал. Правда, ездить нужно быстро – со скоростью 20 км в час и больше.
Зумба
Спортивные танцы энергозатратны – до 500 ккал в час. Зумба представляет собой танцевальную фитнес-программу, крайне распространенную в Колумбии, а сейчас проникающую в Россию. Ритмичные движения, под активную музыку, чем-то будет напоминать сальсу. Групповые занятия проходят во многих фитнес-залах страны: приносят удовольствие каждому занимающемуся. При этом тело станет более подтянутым – похудение неизбежно.
Скакалка
Энергозатратный вид спорта позволяет хорошо похудеть при регулярных занятиях. Начинать прыгать через скакалку лучше с 10-15 минут в день, постепенно повышая время тренировки. Особенно полезно для тех, кто не любит или не хочет заниматься бегом.
Степ-аэробика
За час тренировки степ-аэробикой человек способен потерять до 600 ккал. Чем выше ступень при занятиях, тем выше нагрузка, лучше результат. Оптимально устанавливать платформу на высоте 15 см, включить ритмичную музыку и заниматься в своё удовольствие.Уже через месяц регулярных тренировок таким видом спорта вы заметите, как меняется тело в лучшую сторону.
Бег
Это довольно популярный вид спорта для тех, кто хочет привести своё тело в порядок. Даже легкая пробежка позволяет терять много калорий. За час тренировки достичь непревзойденного результата можно при помощи грамотных тренировок – бегать со скоростью не меньше 10 км/ч. Разумеется, неподготовленному человеку лучше избегать подобных нагрузок, новичкам идеально заниматься непродолжительное время, с небольшой скоростью, постепенно наращивая нагрузку. Лучше чередовать трехминутный бег с быстрой ходьбой в течение минуты. Постепенно бега должно быть больше, а ходьбу надо сокращать. С каждым разом тренировка будет полезнее, приносить пользу, сделает тело идеальным.
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