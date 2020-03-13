Ученые: интервальное голодание полезно для печени

яблоко

Специалисты из Австралии провели эксперимент с лабораторными крысами, чтобы выяснить, как периодическое голодание влияет на состояние печени. Как оказалось, ограничение рациона в течение суток сбивает работу ключевых белков этого органа, которые влияют на его нормальное функционирование. А вот голодание через день влияет на работу жирных кислот – это помогает снизить риск воспаления и избежать развития диабета второго типа.

При этом коллеги австралийских ученых из Сан-Паулу убеждены, что периодическое голодание плохо влияет на человеческий организм. Убедиться в этом им также помог эксперимент с лабораторными грызунами. 

Крыс заставляли голодать через день, чтобы выяснить их чувствительность к инсулину. В ходе эксперимента масса крыс уменьшалась, но жировые отложения в области живота увеличились. 

Пострадали у подопытных животных и клетки поджелудочной железы.
Теги : диеты, голодание, печень, интервальное голодание
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