Интервальное голодание может быть целебным для печени

Печень грызунов перепрограммировала взаимодействие жирных кислот. Это снизило количество воспалительных процессов, а также сократило риск развития диабета второго типа.Исследователи из университета Сан-Паулу провели аналогичный эксперимент. Они заставляли крыс голодать через день в течение трех месяцев. Это сказалось негативно на их здоровье. Количество жира в области живота стало больше, а также возрос уровень свободных радикалов. Снизилась устойчивость к инсулину, что может стать причиной развития диабета.Результаты исследований показывают, что интервальное голодание может быть полезным, если интервалы не являются слишком длинными.