Интервальное голодание может быть целебным для печени
Ученые из Сиднейского университета смогли доказать, что интервальное голодание положительно влияет на работу печени и проводит её в тонус. Исследователи смогли доказать свою теорию благодаря эксперименту с грызунами. Им ограничивали периоды приема пищи в течение суток. Это привело к тому, что белки печени, от которых зависят её биологические функции, полностью поменяли ритм работы.
Печень грызунов перепрограммировала взаимодействие жирных кислот. Это снизило количество воспалительных процессов, а также сократило риск развития диабета второго типа.
Исследователи из университета Сан-Паулу провели аналогичный эксперимент. Они заставляли крыс голодать через день в течение трех месяцев. Это сказалось негативно на их здоровье. Количество жира в области живота стало больше, а также возрос уровень свободных радикалов. Снизилась устойчивость к инсулину, что может стать причиной развития диабета.
Результаты исследований показывают, что интервальное голодание может быть полезным, если интервалы не являются слишком длинными.
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