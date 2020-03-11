Ученые рассказали, чем полезно прерывистое голодание

«Мы знаем, что голодание может быть эффективным вмешательством для лечения болезней и улучшения здоровья печени. Но мы не знали, как голодание перепрограммирует белки печени, которые выполняют важные метаболические функции», - рассказывает Ларанс.

«Это имеет позитивные последствия. В частности, снижение количества воспалительных белков крови, влияние на синтез желчи», - отмечает Ларанс.

Полученные результаты помогут ученым-медикам, занимающимся исследованиями рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.В экспериментах с мышами исследователи во главе с доктором Марком Ларансом из Университета Сиднея определили, каким образом прерывистое голодание воздействует на белки в печени.Исследователи обнаружили, что ядерный фактор гепатоцитов 4-альфа ингибируется при прерывистом голодании.Исследователи также обнаружили, что голодание через день, когда один день не употребляется пища, изменяет метаболизм жирных кислот в печени, что можно использовать для улучшения толерантности к глюкозе и регуляции диабета.