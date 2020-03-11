Ученые рассказали, чем полезно прерывистое голодание
Исследователи из Австралии использовали современные аналитические инструменты, чтобы понять, как прерывистое голодание действует на печень и помогает предотвращать заболевания.
Полученные результаты помогут ученым-медикам, занимающимся исследованиями рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
В экспериментах с мышами исследователи во главе с доктором Марком Ларансом из Университета Сиднея определили, каким образом прерывистое голодание воздействует на белки в печени.
«Мы знаем, что голодание может быть эффективным вмешательством для лечения болезней и улучшения здоровья печени. Но мы не знали, как голодание перепрограммирует белки печени, которые выполняют важные метаболические функции», - рассказывает Ларанс.
Исследователи обнаружили, что ядерный фактор гепатоцитов 4-альфа ингибируется при прерывистом голодании.
«Это имеет позитивные последствия. В частности, снижение количества воспалительных белков крови, влияние на синтез желчи», - отмечает Ларанс.
Исследователи также обнаружили, что голодание через день, когда один день не употребляется пища, изменяет метаболизм жирных кислот в печени, что можно использовать для улучшения толерантности к глюкозе и регуляции диабета.
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