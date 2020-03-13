Названы полезные продукты, которые надо исключить после шести вечера

Немецкие ученые назвали продукты, которые приносят пользу днем, но, напротив, могут доставить неудобства, если употреблять их на ночь. В первую очередь специалисты порекомендовали отказаться от сырых овощей.В частности, эксперты изучили влияние определенных продуктов на качество сна. Несмотря на то, что проблемы с бессонницей носят индивидуальный характер, ученые рекомендуют скорректировать свой вечерний рацион и исключить некоторые напитки и еду, которые считаются полезными.Шоколад – даже темный – так же отрицательно влияет на сон, поскольку какао действует почти так же как кофеин.Кроме того, вечером нужно избегать острой пищи, а также салатов из свежих овощей. Это объясняется тем, что пищеварительный тракт после такой пищи начинает активно работать и мешает засыпанию.