Коронавирус: симптомы, передача, течение инфекции
Портал MedikForum.ru собрал всю доступную на сегодня информацию о коронавирусе.
Что известно о новом коронавирусе?С 11 февраля патоген, первоначально названный 2019-nCoV, получил новое название: SARS-CoV-2. Он принадлежит к большому семейству коронирусных вирусов, названных так потому, что они окружены зубчатыми структурами, напоминающими корону.
Новый вирус вызывает респираторные заболевания разной степени тяжести. Заболевание легких, провоцируемое им, было названо Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).
Врачи сравнивают его с возбудителем атипичной пневмонии (ее эпидемия наблюдалась в 2002–2003 годах) — коронавирусом SARS, вызывавшем острый респираторный синдром. Тогда SARS заразились 8?096 человек во всем мире, 774 из них умерли, большая часть смертей пришлась на материковый Китай.
Как передается вирус?Как и все коронные вирусы, новый патоген, вероятно, впервые был передан человеку от животных. По мнению ученых, источником нового коронавируса могли стать летучие мыши, их экскременты. В прошлые годы было установлено, что передавать коронавирусы людям способны сельскохозяйственные животные.
Новый вирус может передаваться от человека к человеку напрямую, капельным путем, то есть, с фрагментами влаги, выделяемой организмом. Немецкое общество по инфекционным болезням заключило, что для заражения нужно иметь контакт на расстоянии менее одного метра.
Не совсем понятно, может ли вирус также распространяться через стул. Точно известно, что он передается от матери к новорожденному ребенку.
Также ясно, что коронавирусы могут оставаться на неодушевленных поверхностях, таких как металл, стекло или пластик, до девяти дней, если они специально не удаляются.
Вирус размножается в горле. Когда зараженный человек разговаривает или кашляет, он распространяет микроскопические капли влаги, способные отлетать на расстояние до 1,5 метра. Попадание в их зону заражает в большинстве случаев.
Каковы симптомы?Коронавирус обычно вызывает першение горла, жар, кашель, усталость, озноб, тошноту, головную боль, затрудненное дыхание, диарею, пневмонию.
Инкубационный период — период между заражением и появлением симптомов — может длиться от 2 до 14 дней, но возможны и более длительные периоды.
Откуда этот вирус?Предположительно возник на рыбном рынке в городе Ухань, восточная китайская провинция Хубэй. Рынок был закрыт и продезинфицирован в начале года.
Почему коронавирус объявлен пандемией?Настроенная изначально довольно оптимистично, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила 11 марта о пандемии коронавируса.
Пандемия представляет собой глобальную эпидемию, которая распространяется на больших территориях, поражая сразу многих людей. Во всем мире число заразившихся новым коронавируслом превысило 136 тыс. человек, умерли свыше 5 тыс. человек.
Мужчины и пожилые люди особенно подвержены рискуНаибольшее количество инфицированных коронавирусом составляют пожилые люди. Кроме того, им чаще заражаются мужчины, чем женщины — возможно, потому что у женщин, как правило, иммунная система крепче.
Стихнет ли эпидемия к лету?Некоторые ученые полагают, что ситуация улучшится с наступлением более теплой погоды, которая «не способствует распространению заразных респираторных заболеваний».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда следует ждать появления вакцины от нового коронавируса.
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