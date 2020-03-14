После первого за полвека капремонта, в центральный нижегородский бассейн «Дельфин» начали запускать воду

– Сейчас завершается установка оборудования для видеотрансляций, аудиосистем, электронного оборудования для проведения соревнований по плаванию и водному поло, поручней и ограждений на трибунах и балконе. После ремонта длина бассейна составит ровно 50 метров. Чаша будет соответствовать всем требованиям FINA. Это позволит проводить в «Дельфине» окружные и всероссийские соревнования,

Ход работ первого за 50 лет капитального ремонта центрального в Нижнем Новгороде бассейна «Дельфин» оценил заместитель нижегородского губернатора Александр Югов:– отметил замглавы региона.На базе «Дельфина» располагается Нижегородская областная школа олимпийского резерва, которая готовит спортсменов по нескольким видам спорта: водное поло, плавание, синхронное плавание.Вместе они составляют коллектив в 600 спортсменов, которые каждый год становятся победителями или занимают призовые места на состязаниях российского и международного уровней. 2019 год принес звания мастеров спорта по плаванию четверым воспитанникам Школы.Кроме этого в бассейне занимаются спортивно-оздоровительные группы, в том числе – льготные категории нижегородцев.Более тысячи человек ежедневно посещали бассейн до его закрытия на ремонт.Все они на время капитального ремонта переместились в бассейн «Олимп», в Училище олимпийского резерва и в «Мещерский» физкультурно-оздоровительный комплекс. «Дельфин» планируется открыть до 1 апреля 2020 года.Нижегородское правительство в 2019 году приступило к реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», главная задача которого – к 2024 году довести долю нижегородцев, которые занимаются спортом систематически, до 57,6%.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском регионе открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).