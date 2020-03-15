Вновь открывшийся Центр оздоровления и закаливания в Нижнем Новгороде расположился в резиденции Деда Мороза

– Мы вместе с директором департамента спорта Юрием Звездиным и руководителем Федерации зимнего закаливания Александром Федотовым приняли участие в открытии Центра оздоровления и закаливания Нижнего Новгорода.

От всех моржей благодарю главу города Владимира Панова за то, что передал по моей просьбе этот дом (бывшую резиденцию Деда Мороза на площади Минина) под Центр оздоровления.

За полтора месяца собрали и установили его на винтовых сваях. Мне удалось помочь с утеплением полов, приобретением мебели для переодевания и светильников.

При открытии Центра вручили символический ключ и провели великолепный спортивный праздник. Всех угостили травяным чаем со сладостями, вручили медали и почетные грамоты. Уверен, что этот Центр будет обязательно востребован!

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на Парковом озере (ул. Героя Смирнова) был открыт Центр оздоровления и закаливания.Для нужд моржей глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов передал дом, который в новогодний период служил резиденцией Деда Мороза и был установлен на центральной площади города – площади Минина и Пожарского.При поддержке главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, а также депутата Законодательного собрания Андрея Тарасова и руководителя областной Федерации зимнего закаливания Александра Федотова этот домик теперь установлен на Парковом озере Автозавода.В день открытия Центра оздоровления нижегородским моржам передали символический ключ от этого дома, после чего состоялись спортивные соревнования: пробежка команд в гимнастическом обруче, вращение гимнастического обруча, купание в проруби.Департамент спорта нижегородской мэрии вручил победителям дипломы и памятные, а затем собравшихся угостили горячим чаем с пирогами.– выразил уверенность депутат регионального парламента Андрей Тарасов.Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что нижегородские моржи разыграли Кубок чемпионата по зимнему плаванию.